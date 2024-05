Gara shpejtësie me lamborghini në Tiranë, gjobitet reperi Don Xhoni Reperi i njohur Don Xhoni është gjobitur me 40 mijë lekë të reja, ndërsa ka qenë duke bërë gara shpejtësie me një mjet luksoz, lamborghini ngjyrë portokalli. Ka qenë vetë reperi ai që ka postuar edhe një video në Instagram me lamborghinin portokalli.