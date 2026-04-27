Dërgohet në mbajtje një i dyshuar për sulm ndaj personit zyrtar

Policia ka bërë të ditur se më 25 mars 2026 rreth orës 00:15 në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, ka ndodhur një aksident trafiku, ku pala e përfshirë në aksident, ka penguar dhe sulmuar zyrtarët policor, duke ju shkaktuar lëndime trupore dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.

27/04/2026 23:44

Policia ka bërë të ditur se më 25 mars 2026 rreth orës 00:15 në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, ka ndodhur një aksident trafiku, ku pala e përfshirë në aksident, ka penguar dhe sulmuar zyrtarët policor, duke ju shkaktuar lëndime trupore dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.

Lidhur me këtë rast zyrtarët e Njësitit të Hetimeve të Përgjithshme në Prishtinë kanë ndërmarrë veprime hetimore dhe sot kanë arritur të sigurojnë prezencën e personit të dyshuar.

Sipas policisë, i dyshuari L.M, me vendim të Prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë.

Artikuj të ngjashëm

April 27, 2026

Abdixhiku reagon sërish: Mes shtetit “karate”, propagandës e mashtrimit, ne zgjedhim...

April 27, 2026

Çfarë thuhet për zgjedhjen e presidentit në aktgjykimin për rastin Pacolli?

April 27, 2026

Prokuroria Themelore në Prishtinë ndalon për 48 orë të dyshuarin për...

April 27, 2026

Shpërndau materiale seksuale të fëmijëve, arrestohet i mituri në Prishtinë

April 27, 2026

​Irani ofron hapjen e Ngushticës së Hormuzit, por ka kërkesat e veta

April 27, 2026

Trump: Teherani mund ta kontaktojë SHBA-në nëse dëshiron negociata

Lajme të fundit

Larja e lopës “mollë sherri” në Ferma VIP...

Juventusi thuhet se ka siguruar mbrojtësin e talentuar...

Abdixhiku reagon sërish: Mes shtetit “karate”, propagandës e...

Çfarë thuhet për zgjedhjen e presidentit në aktgjykimin për rastin Pacolli?