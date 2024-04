Deputetja finlandeze takohet me Osmanin: Evropa do të humbte shumë nëse Kosova nuk do të pranohej në KiE

Pas takimit, ajo ka njoftuar për diskutimet përmes një postimi në rrjetin social “X”.

Tuppurainen ka thënë se Evropa do të humbte shumë nëse Kosova nuk do të pranohej në Këshillin e Evropës, deri sa takimin me Osmanin e ka quajtur të shkëlqyer.

“Evropa do të humbiste një mundësi të madhe nëse Kosova nuk pranohet si anëtare e Këshillit të Evropës. Bëhet fjalë për të drejtat e njeriut në një shoqëri multietnike dhe bashkëpunim të bazuar në rregulla. Nuk duhet të ketë parakushte shtesë! Është koha për të vepruar. Takimi i shkëlqyer me Vjosa Osmanin”, ka shkruar Tytti Tuppurainen në “X”.

Postimi i plotë:

Europe would waste a huge opportunity if Kosovo is not accepted as member of the Council of Europe. It is about human rights in a multiethnic society and rules based cooperation. There should be no extra preconditions! It’s time to act. Great meeting with @VjosaOsmaniPRKS 🇫🇮🤝🇽🇰 pic.twitter.com/7Hdi5jbCaQ

— Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) April 25, 2024