Deputetja Ariana Musliu-Shoshi reagon ashpër pas skandalit të BE-së, me librin “Kosovo i Metohija”

“Bashkimi Evropian po kërkon nga Kosova që të ulet në tavolinën e bisedimeve me Serbinë dhe të kontribuojë në ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të. Kurse janë vet këta zyrtarë që promovojnë pamje të cilat aspak nuk janë diplomatike e sidomos nga Komisioneri për Zgjerim Oliver Varhelyi. Libri të cilin e ka vendosur në tavolinën e tij gjatë një takimi të sotëm me Presidentin serb Vuçiq është fyerje për shtetësinë e Kosovës. Çdo zyrtar i BE-së duhet ta dijë se vetëm një emër e ka shteti ynë, KOSOVA. E ka në Kushtetutë, nuk mund t’ia ndërrojë askush dhe e mban për krenari”, ka shkruar deputetja Ariana Musliu-Shoshi.