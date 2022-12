Deputeti i VV-së: Besoj që KFOR-i do t’i largojë barrikadat, por nëse s’e bën këtë e kryen Policia e Kosovës Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosjes, Mefail Bajqinovci, ka thënë se KFOR-i ka kërkuar kohë që t’i largojë barrikadat. Por në rast se nuk i largon, ai thotë se këtë do ta bëjë Policia e Kosovës. “Nuk mund ta jap datë, por besoj që shumë shpejt do të largohen, e nëse nuk largohen atëherë këtë e bën…