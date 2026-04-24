Deputetët mirëpresin vendimin e gjykatës për terroristët e Banjskës, Haxhiu: Drejtësia e plotë vendoset kur të transferohet edhe Radojiçiq

Në Kuvendin e Kosovës është mirëpritur vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë për rastin Banjska dhe dënimin e dy prej të akuzuarve me burgim të përjetshëm dhe një prej tyre me 30 vite burgim. “Bllagoje Spasojeviqit e gjykon me burgim të përjetshëm. Vlladimir Tolliqit e gjykon me burgim të përjetshëm. Dushan Maksimoviqit e gjykon me…

24/04/2026 15:26

Në Kuvendin e Kosovës është mirëpritur vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë për rastin Banjska dhe dënimin e dy prej të akuzuarve me burgim të përjetshëm dhe një prej tyre me 30 vite burgim.

“Bllagoje Spasojeviqit e gjykon me burgim të përjetshëm.

Vlladimir Tolliqit e gjykon me burgim të përjetshëm.

Dushan Maksimoviqit e gjykon me burgim prej 30 vitesh”

Deputetët duartrokitën vendimin, derisa kryeparlamentarja Albulena Haxhiu përgëzoi institucionet e drejtësisë.

“Megjithatë drejtësia e plotë vendoset kur kryekrimineli Milan Radojiciq transferohet në Kosovë së bashku me terroristët e tjerë”,deklaroi ajo.

“Lavdi heroit të Kosovës, rreshterit Afrim Bunjaku”/Lajmi.net/

​Reagimet e familjarëve të heroit Afrim Bunjaku gjatë...

Kuvendi zgjedh Bashkim Hysenin anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Avokati Koci: Familjes së Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen Afrimin

Sveçla: Drejtësia për Banjskën nuk përfundon këtu, dënime...