Departamenti i Shtetit sanksionin disa zyrtarë izraelitë, po pengojnë procesin e paqes mes palestinezëve dhe izraelitëve

Ky departament tha se janë të përkushtuar që të përdorin të gjitha mjetet për të parandaluar dhunën ekstremiste kundër civilëve në Bregun Perëndimor.

“Sanksionet e sotme ndaj individëve dhe subjekteve izraelite demonstrojnë përkushtimin tonë për paqen dhe sigurinë për palestinezët dhe izraelitët njësoj. Ne do të vazhdojmë të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion për të parandaluar dhunën ekstremiste kundër civilëve në Bregun Perëndimor.”- tha Matthew Miller. /Lajmi.net/

Today’s sanctions on Israeli individuals and entities demonstrate our commitment to peace and security for Palestinians and Israelis alike. We will continue to utilize all tools at our disposal to prevent extremist violence against civilians in the West Bank.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) March 14, 2024