Demi nga Këshilli i Prindërve: Do të bojkotojmë zëvendësimin e orëve të humbura nga greva Kryetari i Këshillit të Prindërve, Jeton Demi, deklaroi të shtunën se qëndrojnë prapa paralajmërimit se do të bojkotojnë orët e humbura të mësimit pas përfundimit të grevës. Pas takimit me presidenten e vendit, Vjosa Osmanin, ai para mediave tha se bllokimi i plotë i sistemit arsimor është i papranueshëm dhe se palët – Qeveria dhe…