Davis zbulon ambiciet për sezonin tjetër: Dua të luaj në 82 ndeshje të sezonit Anthony Davis ka folur lidhur me ambiciet e tij për sezonin tjetër. Ylli i Los Angelese Lakers, AD, është pyetur se me çfarë qëllimi do të futet në sezonin e ri. Basketbollisti nuk ka folur për synimet grupore, por në aspektin individual, ka thënë se synon të jetë aktiv në të gjitha ndeshjet e sezonit.…