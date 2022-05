Dardanët U19 mbërrijnë në finale të turneut “Roma Caput Mundi”

Të përzgjedhurit e Ramiz Krasniqit në ndeshjen e tretë dhe të fundit në grup e kanë mposhtur Greqinë pas penalltive (3:1), pasi ndeshja në kohën e rregullt u mbyll 0:0.

Para kësaj ndeshjeje Kosova kishte fituar ndaj Italisë LND (2:1) dhe kundër Abbruzzos pas penalltive 5:4 (0:0).

Në finale Dardanët U19 do të ballafaqohen me Lazion, ndeshje e cila do të zhvillohet nesër në orën 10:30. Kosova është kampione në fuqi e këtij turneu. /Lajmi.net/