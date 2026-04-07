Dardan Sejdiu: Me PDK-në çështja e presidentit zgjidhet për 5 minuta
“5 minuta punë”. Kaq duhet për ta gjetur zgjidhjen rreth çështjes së Presidentit sipas analistit Dardan Sejdiut. Ai shpjegoi se nëse kryeministri i Kosovës Albin Kurti, është i interesuar të bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Kosovës, kryhet kjo. “Problemi i presidentit është inekzistent. Problemin e presidentit e krijon ky, e sajon ky e mirëmban. Nëse…
“Problemi i presidentit është inekzistent. Problemin e presidentit e krijon ky, e sajon ky e mirëmban. Nëse ke thënë sot që me LDK-në s’bëhet kjo punë me Bedri Hamzën, me PDK-në kryhet kjo punë”, deklaroi Sejdiu në Klan Kosova.
Gjatë ditës së djeshme, lideri i VV-së pati një takim me kryetarin e LDK-së Lumir Abdixhikun, ku diskutoi rreth temës së presidentit, për të cilin u shpreh optimist se do të gjendet një zgjidhje brenda afatit të mbetur.
Po ashtu tha se shpreson ta takojë edhe kryetarin e PDK-së Bedri Hamza.