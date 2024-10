Dalin detaje nga vdekja e Liam Paynes

Liam Payne, i cili fitoi famë në grupin “One Direction”, ka vdekur në një hotel në Argjentinë, pasi u rrëzua nga ballkoni i katit të tretë, sipas zyrtarëve.

Payne, 31 vjeç, po postonte në rrjetet sociale vetëm disa orë para vdekjes së tij.

Deklaratat zyrtare detajojnë rrethanat rreth vdekjes së Paynes në hotel, shkruan SkyNews.

Korrespondenti i “Sky”, Daniel Henry, ka diskutuar disa nga detajet rreth vdekjes së Liam Paynes mbrëmë.

“Deklaratat që kemi marrë nga policia dhe shërbimi i ambulancës na japin pak më shumë detaje për atë që ka ndodhur”, thotë ai.

“Deklarata nga shërbimi i ambulancës, të cilët kanë shkuar për të marrë pjesë në thirrje, thonë se kanë mbërritur atje brenda gjashtë minutave nga marrja e thirrjes”.

“Ata thonë se kanë gjetur një person të shtrirë në oborrin e brendshëm në Casa Sur, ky është hoteli në të cilin po qëndronin”.

“Ata kanë konstatuar se lëndimet që ka pësuar si pasojë e rënies kanë rezultuar fatale, thonë se nuk ka pasur mundësi për ta ringjallur”.

“Ka raportime edhe nga persona që kishin dëgjuar një zhurmë të fortë në oborr pak para se të zbulohej një trup”.

“Të gjitha këto detaje – shumë, shumë shqetësuese për familjen dhe miqtë e Liam Payne, të cilët do të zgjohen këtë mëngjes me mosbesim se dikush që ata e donin tani nuk është më me ne.”

Daniel citon deklaratat e policisë që thonë se ata ishin thirrur në hotel pas raportimeve për një burrë agresiv që mund të ketë qenë nën efektet e drogës dhe alkoolit.

“Autopsia padyshim që nuk ka përfunduar ende, kështu që në këtë fazë, ne nuk e dimë se çfarë, nëse ka ndonjë gjë, ishte në sistemin e tij” thotë ai.

“Por siç them unë, gjëja kryesore këtu, vetëm kjo humbje jete; 31 vjeç, një moshë kaq e re dhe dikush që është baba, duke lënë pas një djalë të vogël.”