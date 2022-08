Dagz i emocionuar që do të bëhet baba: Ti je filmi ynë i preferuar Moderatorja shqiptare, Einxhel Shkira dhe DJ Dagz mbrëmë e kanë konfirmuar se do të bëhen prindër për herë ta parë. Ata e konfirmuan këtë përmes një videoje të postuar në ‘Instagram’, shkruan lajmi.net. Por, sonte ishte Dagz ai që emocionoi me një video të publikuar teksa shihet duke i prekur barkun Einxhelit. “Ne do të…