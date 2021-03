Këngëtarja ka nisur vitin me projekte të reja muzikore.

Nuk ka shumë ditë që ka publikuar klipin “Duro” i cili u prit shumë mirë nga fansat e saj, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, Dafina Zeqiri siç duket së shpejti do lansojë dhe këngën e radhës.

Ajo ka postuar një storie në llogarinë e saj në Instagram nga studio teksa i ka shkruar edhe titullin e këngës së lansuar së fundi.

Me këtë postim, Dafina aludohet se do publikojë ndonjë projekt të ri apo do e lansojë “Duro” në një tjetër version./Lajmi.net/