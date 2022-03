Cvijiq: Opozita “satelite” e Vuçiq-it, e ka vendin në koshin e plehrave

Shpërndarja e fletushkave se për kënd të votohet tashmë po dërgohen derë më derë.

Mirëpo, një gjë të tillë e ka irrituar analistin serb Srdjan Cvijiq, i cili me anë të një reagimi në Twitter ka thënë se opozita satelite e presidentit aktual serb Aleksandar Vuçiq e ka vendin në koshin e plehrave.

Ai ka shtuar se nuk ia vlen të merret me reklamat kloun të stilit Vladimir Putin.

“Ja ku është opozita satelite e Aleksandar Vuçiq-it, ndërtesa ime e ka zgjidhur në këtë mënyrë. Mos i vendosni kot fletushkat në kutia, sepse të gjitha do të përfundojnë në koshin e plehrave. Nuk ia vlen as Vladimir Putin, as Nestroviqi e as reklamat dhe spotet klounë”, thuhet në reagimin e tij.

Në garë për presidentin e ri të Serbisë janë tetë kandidatë – që nga presidenti aktual, ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm, profesori i Universitetit të Beogradit e deri te figura të ekstremit të djathtë. Ndër kandidatët për presidencën e shtetit janë edhe tri gra.