Cubarsi fytyra tragjike, Atletico fiton pastër në “Camp Nou”

Sport

08/04/2026 23:03

Atletico Madridi ka marrë rezultat fantastik në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Madrilenët triumfuan në “Camp Nou” 0:2 ndaj Barcelonës.

Momenti që ndryshoi gjithçka erdhi në minutën e 44-të, kur Cubarsi u ndëshkua direkt me karton të kuq.

Një minutë më pas, Julian Alvarez realizoi nga gjuajtja e lirë.

Në minutën e 70-të, Sorloth shënoi për 0:2 dhe epilogun e këtij takimi.

Kësisoj, Barcelonën do ta presë një punë jashtëzakonisht e madhe nëse dëshiron kualifikimin në gjysmëfinale javën tjetër.

