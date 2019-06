Reperi Cozman e ka publikuar këngën e tij më të re, shkruan lajmi.net.

“You know me” titullohet kënga e cila vjen e realizuar edhe me videoklip. Për tekstin e këngës është kujdesur vetë reperi së bashku me Tonic dhe Denk.

Ky projekt muzikor e rikthen Cozmanin pas një pauze./Lajmi.net/