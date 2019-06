Corona gjen një metodë të re për ruajtur planetin

Në përpjekje për t’i zhdukur kanaçet e plastikës, Corona është duke i testuar disa lloje të reja të kanaçeve, konkretisht të atyre me 6 copë (six packs).

Corona ka vendosur t’i quaj Fit Packs, të cilat kanë magnet dhe bashkohen me njëra tjetrën, transmeton lajmi.net.

Në vend se të blihen 6 kanaçe të plastikës, tash do mund të blehen më shumë se 10 të cilat janë kryesisht me magnet, që mund të ngjiten me njëra tjetrën.

6 copë kanë qënë dhe vazhdonjë të jenë një problem i vështirë për industrinë e pijeve, për shkak të plastikës së shumtë.

Përderisa bota po mundohet të shkëputet nga prodhimi i plastikës, kompanitë e ndryshme janë duke u përballur dhe duke u munduar të vinë me një zgjidhje se sit ë zëvendësojnë ose të heqin sado pak plastikën nga produktet e tyre.

Corona është duke shpresuar se ideja e tyre është zgjidhja e vetme. /Lajmi.net/