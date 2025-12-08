​Conte: Napoli po më mbush me krenari

Antonio Conte u shfaq shumë i lumtur dhe krenar pas fitores 2-1 të Napolit ndaj Juventusit, një ndeshje që skuadra e tij e dominoi edhe pse po kalon një periudhë me shumë lëndime. Ai tha se lojtarët po bëjnë gjëra të jashtëzakonshme dhe po tregojnë karakter të madh, duke marrë përgjegjësi në një moment tepër…

Sport

08/12/2025 08:36

Antonio Conte u shfaq shumë i lumtur dhe krenar pas fitores 2-1 të Napolit ndaj Juventusit, një ndeshje që skuadra e tij e dominoi edhe pse po kalon një periudhë me shumë lëndime. Ai tha se lojtarët po bëjnë gjëra të jashtëzakonshme dhe po tregojnë karakter të madh, duke marrë përgjegjësi në një moment tepër të vështirë.

Juventusi shënoi me të vetmen goditje në portë, por Napoli reagoi dhe Rasmus Hojlund shënoi dy gola, duke i dhënë fund mungesës së tij të gjatë të realizimeve. Conte theksoi edhe lojën e mirë të McTominay dhe Eljif Elmas, ndërsa tregoi se Lobotka do të mungojë rreth dy javë për shkak të një problemi muskulor.

Me këtë fitore, Napoli e mbyll vitin 2025 pa humbje në shtëpi në Serie A, për herë të parë që nga viti 1987, dhe Juventusin e mund për herë të shtatë radhazi në kampionat. Conte tha se ekipi i tij po fiton energji nga uniteti, dëshira dhe sakrifica e lojtarëve, duke kaluar me sukses një seri ndeshjesh të vështira kundër Atalantës, Romës dhe Juventusit.

Trajneri shpreson që skuadra të pushojë disa ditë, pasi i pret udhëtimi në Portugali për ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Benfikës, një sfidë që do të kërkojë përgatitje të kujdesshme për shkak të lodhjes së madhe të lojtarëve.

Artikuj të ngjashëm

December 7, 2025

I pafat “Toki”, ndalet nga Ferizaji në “Fadil Vokrri”

December 7, 2025

Portieri i Gjilanit lëndohet pas përplasjes me Gnapi, intervenon ambulanca –...

December 7, 2025

Me lot në sy, Jordi Alba e Sergio Busquets pensionohen nga futbolli

December 7, 2025

Lëndohet sërish Nedim Bajrami, pak pasi u rikthye në formë

December 6, 2025

Historike: Legjenda Leo Messi e fiton titullin kampion me Inter Miamin në MLS

December 6, 2025

Një flamur serb në tribuna, Arbnor Muja shënon gol dhe feston me shqiponjë

Lajme të fundit

Moti mbi vendin tonë

Presidentja Osmani pret në takim sot homologun hungarez

Çfarë po ndodhë nëpër botë? Tajlanda kryen sulme...

Dy gra sulmohen në Prishtinë, arrestohet i dyshuari