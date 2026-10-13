Çmimet e grurit shënojnë rënien më të madhe në më shumë se 2 vjet, mes lehtësimit të rreziqeve gjeopolitike
Çmimet e grurit ranë me 12.7% në shtator në 6.75 dollarë për bushel, rënia më e mprehtë mujore që nga qershori 2024, pasi arritën një kulm brenda muajit prej 7.95 dollarësh, ndërsa një marrëveshje e mundshme paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, kushtet e favorshme të motit dhe rënia e kërkesës dolën në pah. Zhvillimet klimatike…
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Çmimet e grurit ranë me 12.7% në shtator në 6.75 dollarë për bushel, rënia më e mprehtë mujore që nga qershori 2024, pasi arritën një kulm brenda muajit prej 7.95 dollarësh, ndërsa një marrëveshje e mundshme paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, kushtet e favorshme të motit dhe rënia e kërkesës dolën në pah.
Zhvillimet klimatike dhe gjeopolitike ndikuan në ofertën dhe kërkesën e grurit, por malli përsëri e mbylli muajin rreth 35% mbi vlerën e tij fillestare në fillim të vitit, pasi e mbylli janarin në nivelin 5 dollarë për bushel.
Zafer Ergezen, një ekspert i tregjeve të kontratave të ardhshme dhe mallrave, i tha Anadolu se rritjet e mëparshme të çmimeve u mbështetën nga rreziqet e furnizimit që prekin eksportet e drithërave të Detit të Zi, por dinamika e fundit e tregut u zhvendos në rënie ndërsa marrëdhëniet SHBA-Rusi u zhvilluan pozitivisht, shkruan Anadollu Agency, përcjell KosovaPress.
“Së bashku me efektin El Niño që është më i dobët se sa pritej, një dobësim afatshkurtër i eksporteve të grurit në SHBA dhe shqetësimet për një ngadalësim të rritjes ekonomike globale janë ndër faktorët kryesorë që po ulin çmimet e grurit”, tha ai.
Me rënien e çmimeve të grurit rus dhe ukrainas, gruri amerikan mbeti i shtrenjtë në krahasim me grurin evropian, duke ulur kërkesën për grurin e prodhuar në SHBA.
“Gruri amerikan ishte i shtrenjtë për shkak të dollarit më të fortë, duke rritur koston e grurit në dollarë, i cili është ndër faktorët që e bëri grurin evropian më tërheqës”, shtoi ai.