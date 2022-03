Çmim marramendës, kaq kushtoi dasma e Berlusconit me deputeten 32-vjeçare

Ish-kryeministri italian, Silvio Berlusconi është martuar me të dashurën e tij, deputeten 32 vjeçare, Marta Fascina, në fundjavë.

Kjo dasmë ‘simbolike’, mediat italiane raportojnë të ketë kushtuar të paktën 400 mijë euro.

Berlusconi dhe Marta kanë qenë në një lidhje që nga fillimi i vitit 2020.

Njerëzve iu dha një paraqitje e shkurtër e ngjarjes në internet, ndërsa miqtë dhe familja u ofruan prapaskenave të shikonin dasmën luksoze në Instagram.

Ngjarja mund t’i ngjante shumë një dasme, por çifti nuk u martuan zyrtarisht për shkak të një mosmarrëveshjeje për trashëgiminë mes familjeve.

Pesë fëmijët e rritur të Berlusconit besohet se ishin të indinjuar me qëllimin e babait të tyre për t’u martuar me Martën, gjë që do t’i kishte dhënë asaj një pretendim për pasurinë e 85-vjeçarit prej mbi 5 miliardë paund.

Sipas shtypit italian, Marta ishte ‘e ofenduar dhe shumë e zemëruar që nuk kishte një martesë të duhur’.

Përkundër faktit se nuk ishte një ceremoni zyrtare, Marta dukej si nuse, duke veshur një fustan të bardhë Antonio Riva, të punuar nga dantella franceze.