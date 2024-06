Çka është droni “Bayarkatar Kizilelma”, që Kryeministri Kurti u njoftua nga shefi i kompanisë Baykar

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pati një visitë 4 ditorëshe në Turqi ku u takua me Presidentin turk, Rejep Tayyip Erdogan dhe shumë figura të ndryshme nga kultura, por edhe me drejtuesit e industrisë ushtarake.

Çfarë ra në sy është takimi i Kurtit me shefin e kompanisë “Baykar”, që prodhon dronin e famshëm Bayraktar TB2, dron ky që përdoret për vëzhgim të hapësirës ajrore, por edhe për sulme ndaj obejktivave, shkruan lajmi.net.

Droni Bayraktar TB2 është njëri ndër dronët më të sukshesshëm duke e treguar veten në Luftën Civile në Siri, Lufta Azerbajxhan-Armeni dhe së fundi në Luftën në Ukrainë.

Albin Kurti, dje u prezantua me modelin më të fundit të dornëve të prodhuar nga kompania “Baykar”. Bëhet fjalë për dronin prototip, që është ende në fazën e testimit, Bayraktar Kizilelma (Molla e kuqe).

Çfarë është droni Bayraktar Kizilelma?

Bayraktar Kızılelma (shqip: Molla e kuqe) është një mjet ajror luftarak pa pilot me një motor me një motor, me aftësi të ulëta të vëzhgueshme, me fuqi avioni luftarak pa pilot, aktualisht në zhvillim nga kompania turke e mbrojtjes Baykar.[5] Avioni po zhvillohet si pjesë e Projektit MIUS (turqisht: Muharip İnsansız Uçak Sistemi; shqip: Sistemi i avionëve pa pilot luftarak). Bayraktar Kızılelma fillestare (Kızılelma-A) është nënsonike. Variantet e planifikuara (Kızılelma-B dhe Kızılelma-C) synohen të jenë supersonike, kjo e fundit ka një konfigurim me dy motorë.

Veçoritë

Kontroll satelitor

Nisja dhe ulja plotësisht autonome

Prerje e ulët e radarit

Manovrim i lartë

Line Of Sight (LOS) dhe Beyond LOS (BLOS) të kontrolluara

Aftësia për ngritje dhe ulje nga aeroplanmbajtës me pistë të shkurtër

Ndërgjegjësim i lartë i situatës me radarin AESA

Kutitë e brendshme të armëve

Gjatë vizitës Kryeministri Kurti tha se në të ardhmen do të thellohet bashkëpunimi mes kompanisë Baykar dhe Qeverisë së Kosovës. Por mbetet të shihet se për çfarë bashkëpunimi ka lajmëruar Kurti. Ndërsa para disa muajve Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dekoroi shefin e kompanisë Baykar me medaljen e “Medalje Shërbimi”. /Lajmi.net/