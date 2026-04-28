Çitaku: U vërtetua se Kurti nuk kërkoi asnjëherë kandidatë për President nga opozita, por kundërkandidat për të përzgjedhuren e tij

28/04/2026 21:07

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar pas konferencës së kryeministrit Albin Kurti ku kërkoi 15 nënshkrimet e LDK-së për kandidatin  e tyre që të garoj me Feride Rushitin.

Ajo ka thënë se u vërtetua që Kurti nuk ka kërkuar asnjëherë kandidatë për President nga opozita.

“Ai ka kërkuar kundërkandidat për të përzgjedhurin/përzgjedhurën e tij, vetëm sa për ta siguruar kuorumin. Kaq e thjeshtë. E tha vetë”, ka shkruar Çitaku. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 28, 2026

Tahiri: PDK kërkoi që kandidati dhe kundërkandidati të propozohen nga PDK,...

April 28, 2026

Tahiri: AAK nuk ka qenë e ftuar në asnjë diskutim, ne...

April 28, 2026

Nagavci LDK-së: Jo kush mund të jetë, po kush është? Vendosni...

April 28, 2026

89-vjeçari shkakton terror në Greqi, plagos 5 persona në zyrën e...

April 28, 2026

I dyshuari për sulmin në Uashington akuzohet për tentativë atentati ndaj...

April 27, 2026

​Irani ofron hapjen e Ngushticës së Hormuzit, por ka kërkesat e veta

Lajme të fundit

Tahiri: PDK kërkoi që kandidati dhe kundërkandidati të...

Tahiri: AAK nuk ka qenë e ftuar në...

Nagavci LDK-së: Jo kush mund të jetë, po...

Bahtiri ia ndërpren konferencën Jehona Lushakut: Po flas...