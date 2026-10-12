Çitaku i reagon Gani Gecit: Askush nuk merr leje prej teje për ta mbrojtur UÇK-në dhe luftëtarët në Hagë
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, i ka reaguar Gani Gecit, duke i thënë se askush nuk merr leje prej tij për ta mbrojtur UÇK-në dhe luftëtarët e saj në Hagë. Ajo tha se Kosova është shtet demokratik dhe se është normale të ketë mospajtime, por jo të cenohet liria e shprehjes. Çitaku ka reaguar pasi…
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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, i ka reaguar Gani Gecit, duke i thënë se askush nuk merr leje prej tij për ta mbrojtur UÇK-në dhe luftëtarët e saj në Hagë.
Ajo tha se Kosova është shtet demokratik dhe se është normale të ketë mospajtime, por jo të cenohet liria e shprehjes.
Çitaku ka reaguar pasi gazetari Lirim Mehmetaj ka deklaruar se familja e deputetit Fatos Geci i ka kërkuar ta heqë një postim për të, por ai ka thënë se nuk ka pranuar ta bëjë një gjë të tillë.