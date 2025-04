Çitaku akuzon Vetëvendosjen se e ka kthyer Kuvendin në një cirk

Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, akuzoi Lëvizjen Vetëvendosjen se e ka kthyer Kuvendin në një cirk me seancat për konstituimin e këtij institucioni që po mbahen çdo 48 orë.

Çitaku u shpreh se Kuvendi është nder dhe përgjegjësi në të cilën janë marr vendimet më të rëndësishme deri te shpallja e pavarësisë së Kosovës.

“Me thënë të drejtën jo vetëm e turpshme por edhe e dhimbshme të shohim se ku ka degraduar Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe e dhimbshme të jesh dëshmitar çdo 48 orë i një përpjekje të një grupacioni politik për ta kthyer Kuvendin e Republikës së Kosovës në cirk”, tha Çitaku në një intervistë për Ditarin e Kosovës në A2 CNN.

Ish-ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara tha se votimi nuk bëhet me diktat dhe se nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e Republikës së Kosovës që një parti dhunshëm të mundohet të imponojë një kandidat.

“Askush nuk po ia kontesnton të drejtën Lëvizjes Vetëvendosje që të propozojë kandidatin për kryekuvendar mirëpo është obligim i gruapcionit të parë politik që të ndërtojë konsesusin e domosdoshëm për të kaluar kandidaturën e tyre”, vijoi ajo.

Çitaku tha se se problemi nuk është te mungesa e numrave por te mungesa e vullnetit politik nga ana e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke mohuar se partitë që deri dje ishin në opozitë po i mbajnë lojën Vetëvendosjes duke shtyrë konstituimin e Kuvendit.

“Zoteri Kurti ka frikë që mos përmes dialogut dhe marrëveshjeve po i cenohet statura që ai mundohet ta mirëmbajë për vete, si një njeri luan që nuk bën marrëveshje, jo në politikë, në demokraci, duhet të bësh marrëveshje”, tha Çitaku.

Çitaku gjithashtu mohoi se kundërshtimet ndaj kandidaturës së Albulena Haxhiut janë për shkak se është grua duke thënë se si PDK kanë mbështetur shumë femra në poste të rëndësishme shtetërore.

“Zonja Haxhiu ka një trashgëimi politike shumë polarizuese dhe shumë përçarëse, e tërë karriera e saj politike, i tëri profili i saj politik është i ndërtuar me akuza të vrazhda karshi secilit që nuk mendon si lideri suprem i Lëvizjes Vetëvendoisje dhe në këët rast për ne është e papranueshme. Në rast se kanë ndonjë kandidat tjetër ne jemi parti politike serioze do të ulemi dhe do ta shqyëtojmë”, tha ajo duke refuzuar të përmend emra që do të ishin të përshtatshëm për PDK.

Çitaku deklaroi se kryetari i partisë Memli Krasniqi së bashku me kandidatin për kryeministër Bedri Hamza kanë pasur takime me liderët e partive të tjera dhe tha se ka vullnet politik për një qeveri me partitë që kishin qenë në opozitë mandatin e kaluar.

Ndërsa tha se “ftesë as nuk kanë pranuar dhe as nuk kanë dërguar” për Lëvizjen Vetëvendosje jo vetëm për shkak të gjuhës së Kurtit por edhe për mënyrën “ se si e konceptojmë qeverisjen, mënyrën se si ndërtohen aleancat dhe si e përjetojnë Kosovën”.

PDK është shprehur e gatshme edhe për zgjedhje të jashtëzakonshme por që kërkon marrëveshje politike paraprakisht.