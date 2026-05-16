Chelsea tenton, City triumfon – ekipi i Guardiolase e fiton trofeun “FA Cup”
Manchester City ka fituar Kupën FA për herë të tetë në histori, duke mposhtur Chelsean në finalen e zhvilluar në Wembley dhe duke siguruar trofeun e dytë të sezonit.
Momenti vendimtar erdhi në minutën e 72-të, kur një aksion i ndërtuar me mjeshtëri i dha avantazhin “Qytetarëve”, transmeton lajmi.net
Pasimi inteligjent i Cherki drejt Haaland në krahun e djathtë u finalizua nga Semenyo me një prekje të parë të saktë dhe një goditje të bukur me thembër drejt cepit të portës.
City hyri në këtë finale në formë të shkëlqyer, duke fituar tetë nga nëntë ndeshjet e fundit në të gjitha garat dhe duke mbajtur dominimin ndaj Chelseat me 13 ndeshje të pamposhtura që nga finalja e Ligës së Kampionëve në vitin 2021.
Chelsea, nga ana tjetër, po përballet me vështirësi nën drejtimin e trajnerit të përkohshëm Calum McFarlane. Londinezët kanë fituar vetëm dy nga 11 ndeshjet e fundit dhe kanë pasur një seri të dhimbshme në Wembley, ku kanë humbur katër finalet e fundit të Kupës FA. Megjithatë, rikthimi i Reece James, Levi Colwill dhe Pedro Neto ofroi një impuls të përkohshëm përpara fillimit të ndeshjes, por nuk mjaftoi për të ndalur epërsinë e City-t.
Ky trofe i shton edhe një arritje tjetër në vitrinën e sukseseve të Manchester City, duke konfirmuar forcën e tyre të padiskutueshme në futbollin anglez./lajmi.net/