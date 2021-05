Chelsea – Fulham, formacionet zyrtare

Chelsea do të ketë përballë rivalin londinez, Fulham në kuadër të xhiros së 34-të të Premierligës.

Chelsea do të ketë përballë rivalin londinez, Fulham në “Stamford Bridge”, shkruan lajmi.net.

“The Blues” kërkojnë fitore me çdo kusht që të sigurojnë një vend që dërgon në Ligën e Kampionëve, ndërsa Fulhami ka humbur betejën për të qëndruar në ligë.

Për Fulham, Loftus-Cheek do mungojë si pjesë e marrëveshjes me Chelsean, ndërsa Kovacic dhe Rudiger do të mungojnë për Chelsean.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Zouma, James, Gilmour, Mount, Chilwell, Ziyech, Werner, Havertz.

Fulham: Areola, Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson, Lookman, Lemina, Zambo Anguissa, Reid, Maja, Cavaliero.