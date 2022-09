Champions League vijojnë sonte, Bayern – Barcelona, kryendeshja e mbrëmjes Champions League do të vijojë sonte me disa ndeshje të rëndësishme. Bayern Munich – Barcelona do të jetë kryendeshja e mbrëmjes, në “Allianz Arena”. Kjo përballje do të fillojë në orën 21:00, transmeton lajmi.net. Të dyja skuadrat e filluan me fitore kampanjën në këtë kompeticion, teksa mposhtën bindshëm rivalët e tjerë të grupit, Viktoria Plzen…