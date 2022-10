Çfarë moti do të mbajë në Kosovë në pesë ditët e ardhshme? Mot kryesisht i kthjellët pritet të mbahet në pesë ditë e ardhshme. Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të hënën parashihet mot me diell dhe relativisht i ngrohtë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-21 gradë celsius. “Të martën parashihet të mbajë mot…