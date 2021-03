Çfarë i ndodhë trupit tuaj nëse nuk pini mjaftueshëm ujë?

Uji është tejet i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Nëse jeni vazhdimisht të hidratuar, nivelet e glukozës në gjak do të jenë të ulëta dhe në këtë mënyrë do të menaxhoni më mirë insulinën, shkruan “U.S. National Library of Medicine”.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për diabetikët. Disa studime sugjerojnë se hidratimi i duhur ju ndihmon të shmangni diabetin e tipit 2, transmeton lajmi.net.

Informacionet bazë për glukozën në gjak

Glukoza është një nga sheqernat që trupi përdor për energji. Kur ju konsumoni karbohidrate, trupi juaj i kthen ato në glukozë.

Ushqimet që përthithen më lehtë dhe më shpejtë siç janë sheqernat e rafinuara dhe mielli i bardhë rrisin menjëherë nivelet e glukozës në gjak.

Ndërkohë që ushqimet më pak të rafinuara, siç janë drithërat e plota shkaktojnë një rritje të qëndrueshme por edhe të ngadaltë të nivelit të glukozës në gjak.

Me rritjen e këtyre niveleve, trupi çliron insulinë që detyron qelizat të akumulojnë glukozën dhe të pakësojnë sasinë e lëshuar në qarkullimin e gjakut.

Diabeti ndodh kur njerëzit krijojnë një lloj rezistence ndaj insulinës ndërkohë që nivelet e glukozës në gjak mbeten të larta.

Faktori Hidratim

Nëse jeni të shqetësuar për glukozën në gjak, atëherë sigurohuni që jeni vazhdimisht të hidratuar. Kur jeni të dehidratuar, organizmi prodhon një hormon të quajtur vasopresinë.

Vasopresina detyron veshkat të mbajnë lëngjet dhe mëlçinë të prodhojë sheqerna në gjak.

Kjo rrit në mënyrë të pashmangshme nivelet e glukozës në gjak. Me kalimin e kohës, kjo situatë mund të shkaktojë rezistencë ndaj insulinës.

Ndërlidhja me diabetin

Pavarësisht nevojës për konfirmime të mëtjeshme shkencore, dehidratimi mund të shkaktojë hiperglicemi kronike ose nive të lartë glukoze në gjak dhe rrjedhimisht diabet.

Një studim i kohëve të fundit që ka zgjatur 9 vjet, me subjekt 3,615 të rritur, zbuloi se njerëzit që pinin shumë ujë, ishin më pak të rrezikuar nga hiperglicemia, ndërkohë që ata që pinin më pak ujë kishin më shumë gjasa të prekeshin nga hiperglicemia.

Hidratim i shëndetshëm

Të qenit të hidratuar ndihmon organizmin të shpërndajë në mënyrë të drejtë ushqyesit, të largojë mbetjet e dëmshme dhe të rregullojë temperaturën e trupit.

Kur jeni të dehiratuar, ju mungon energjia, vigjilenca, përqendrimi, madje mund të përjetoni edhe tension të ulët të gjakut.

Femrat kanë nevojë për rreth 8- 9 gota ujë ose lëngje të tjera që të jenë të hidratuara.

Meshkujt nga ana tjetër kanë nevojë për 10-11 gota lëngje në ditë. Shumica e pijeve përfshirë kafenë, çajin dhe qumështin, plotësojnë këtë nevojë.

Por pijet e gazuara ose të sheqerosura kontribuojnë në rritjen e nivelit të glukozës në gjak./Lajmi.net/