Çfarë është BDSM? Këshilla për sigurinë gjatë aktit

BDSM është një term që përdoret për të përshkruar aspekte të seksit që përfshijnë dominancën, nënshtrimin dhe kontrollin. Praktika zakonisht përfshin një partner që merr një rol më dominues gjatë seksit, ndërsa tjetri është më i nënshtruar, shkruan lajmi.net.

Ky term mund të ndahet në këto kategori:

Skllavëria: Kufizimi i lirisë së lëvizjes së partnerit, për shembull, me litarë, pranga ose kufizime të tjera.

Disiplina: Është rënë dakord për rregullat dhe ndëshkimet – një partner dominues ushtron kontroll mbi një partner të nënshtruar.

Dominanca: Akti i shfaqjes së dominimit ndaj një partneri, fizikisht, qoftë gjatë seksit ose jashtë dhomës së gjumit.

Dorëzimi: Akti i shfaqjes së nënshtrimit ndaj veprimeve dhe dëshirave të partnerit dominues.

Sadizmi dhe Mazokizmi: Kënaqësia që partneri mund të ndiejë nga shkaktimi i dhimbjes (sadizmi) ose marrja e dhimbjes (mazokizmi), fizike ose emocionale.

BDSM shtrohet në forma të ndryshme; mund të përfshijë lojën e pushtetit, luajtjen e roleve, lojën me dhimbje, skllavërinë, privimin ndijor ose poshtërimin.

Sipas një studimi të vitit 2016, gati 47% e femrave dhe 60% e meshkujve kanë fantazuar të dominojnë dikë në një kontekst seksual. I njëjti studim zbuloi se seksi BDSM ishte pak më i përhapur në çiftet homoseksuale. Gjithashtu studiuesit përcaktuan se seksi BDSM praktikohej edhe në varësi të moshës, gjinive dhe prejardhjeve etnike.

Si funksionon seksi BDSM në marrëdhënie?

Praktikimi i seksit BDSM në një marrëdhënie mund të jetë i këndshëm për të dyja palët. Shumë njerëz që përfshihen në BDSM e shohin atë si një formë çlirimi, një eksplorim besimi ose një hapësirë për të shfaqur fantazitë e nënshtrimit, cenueshmërisë dhe kontrollit.

Një studim i vogël zbuloi se pjesëmarrja në një dinamikë BDSM mund të zvogëlojë stresin dhe të përmirësojë gjendjen shpirtërore. Studime të tjera zbuluan se pjesëmarrja në skena të shëndetshme BDSM nxiti ndjenjat e intimitetit midis partnerëve.

Në një marrëdhënie mes dy partnerësh, njëri prej tyre do të luajë zakonisht rolin dominues, ndërsa tjetri rolin e të nënshtruarit.

“Switch” është një individ, i cili zhvendoset midis roleve dominuese dhe të nënshtruarit, në varësi të partnerit dhe kontekstit. Kjo dinamikë dominuese dhe e nënshtruar shpesh referohet si një dinamikë top/bottom. Nëse kemi një partner dominues, i cili merr kontrollin në skenare të ndryshme seksuale, edhe i nënshtruari, gjithashtu, mund të mbajë kontrollin, duke kërkuar që dominuesi të kryejë role të caktuara, ose të këmbëngulë për të ndërruar rolet.

Këshilla për sigurinë dhe konsiderata të veçanta

Pjesa më e rëndësishme e seksit BDSM është akti i pëlqimit. Partnerët duhet gjithmonë të sigurohen që të dyja palët të japin pëlqimin entuziast dhe të përvijojnë me kufij të qartë. Këta kufij mund të përcaktohen në një kontratë formale, një marrëveshje verbale ose një bisedë rreth dëshirave dhe kufijve.

Për shkak të natyrës intensive të disa skenave BDSM, është gjithashtu e rëndësishme të prezantohet një fjalë e sigurt. Nëse njëri partner nuk ndihet mirë me ndonjë prej skenarëve seksualë, ai mund të thotë fjalën e sigurt për të ndaluar aktin aktual – ose të ndalojë seksin fare.

Si të eksploroni seksin BDSM?

Nëse jeni të interesuar të provoni seksin BDSM, ka disa praktika “të lehta” të BDSM, të cilat mund të jenë një pikënisje e mirë për fillestarët. Këto mund të përfshijnë:

tërheqjen e flokëve

prangat

skllavëria me shall ose kravatë

mbyllja e syve

goditje të lehta

loja me role

Më e rëndësishmja: komunikoni me partnerin tuaj për dëshirat tuaja. BDSM përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh dhe dinamikash seksuale, dhe çdo person i qaset ndryshe seksit BDSM. Jini të sinqertë me partnerin tuaj për atë që kërkoni dhe me çfarë ndiheni më komfort. /Lajmi.net/