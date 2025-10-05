“Çeliku” mërzitet për bashkëluftëtarët në Hagë, tregon se kush i mungon më shumë

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka folur për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në paraburgim në Hagë. Pos që diskutoi për çlirimtarët, në një intervistë me gazetaren Qëndresa Tërshani, komandanti “Çeliku” tregoi se cili i mungon më shumë. “Secili në mënyrën e vet, dhe në rolin e vet, na mungojnë…

Lajme

05/10/2025 18:21

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka folur për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në paraburgim në Hagë.

Pos që diskutoi për çlirimtarët, në një intervistë me gazetaren Qëndresa Tërshani, komandanti “Çeliku” tregoi se cili i mungon më shumë.

“Secili në mënyrën e vet, dhe në rolin e vet, na mungojnë këtu, secili. Janë njerëz me personalitete të ndryshme, dhe plotësohen njëra-tjetra”, u shpreh Limaj në intervistën e cila u transmetua në kuadër të emisionit “Jehona Politike” në Klan Kosova.

Derisa ai shtoi se aktgjykimi i tij në Hagë para 20 vjetëve, po i ndihmon gjykimit në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2025

“Multi-milioneri, ish komandant që kënaqet kur i frikësohen njerëzit” – Akuzat...

Lajme të fundit

“Multi-milioneri, ish komandant që kënaqet kur i frikësohen...

​Bilanci i viktimave nga përmbytjet në Nepal rritet në 44

Mbahet testi me shkrim në fushën penale për...

Digjet një autobus në Duhel të Suharekës – Nuk ka të lënduar