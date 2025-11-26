Çeku i shpreh ngushëllime familjes së Shpat Kasapit: Me zërin e tij, bashkoi publikun anembanë trojeve shqiptare
ShowBiz
Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku ka shprehur ngushëllime familjes Kasapi, për ndarjen nga jeta të djalit të tyre, këngëtarit të njohur Shpat Kasapit.
Ai ka thënë se ikja e tij e papritur ka prekur zemrat e të gjithëve, shkruan lajmi.net.
“Shpat Kasapi, me zërin e tij, me punën dhe me prezencën artistike, arriti të bashkonte publikun anembanë trojeve shqiptare dhe të krijonte një lidhje të veçantë me artdashësit. Kontributi i tij mbetet i pashlyeshëm dhe kujtimi për të do të jetojë gjatë. Në emër të Ministrisë së Kulturës dhe në emrin tim personal, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kasapi, komunitetit artistik, miqve, bashkëpunëtorëve të tij, si dhe të gjithë atyre që e deshën dhe e vlerësuan artin e tij”, ka shkruar Çeku. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: