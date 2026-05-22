Çekia i jep mbështetje dialogut Kosovë-Serbi
Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, u takua me zëvendësministrin e Jashtëm të Çekisë, Jiri Brodsky, për ta njoftuar mbi ecurinë e dialogut.
Në një postim zyrtar, Sorensen bëri të ditur se Çekia do të mbështesë dialogun.
“Mirënjohës për mbështetjen e plotë të Çekisë për dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të çuar përpara stabilitetin rajonal dhe integrimin evropian” shkroi Sorensen.