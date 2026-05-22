Ardian Gjini takon ambasadorin italian, flet për zgjedhjet dhe mbështetjen ndaj Kosovës

Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet politike në vend dhe sfidat aktuale me të cilat po përballet Kosova. Gjini ka vlerësuar lart mbështetjen e vazhdueshme të Italisë ndaj Kosovës, duke theksuar rolin e saj në ruajtjen e paqes dhe sigurisë…

Lajme

22/05/2026 17:05

Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini, ka pritur në takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet politike në vend dhe sfidat aktuale me të cilat po përballet Kosova.

Gjini ka vlerësuar lart mbështetjen e vazhdueshme të Italisë ndaj Kosovës, duke theksuar rolin e saj në ruajtjen e paqes dhe sigurisë përmes misionit të KFOR-it, si dhe kontributin në zhvillimin ekonomik përmes projekteve të ndryshme strategjike.

Sipas tij, takimi vjen në një periudhë të rëndësishme politike, në prag të zgjedhjeve, kur Kosova po hyn në një fazë vendimtare për përcaktimin e drejtimit të saj të ardhshëm.

“Mbështetja e aleatëve tanë perëndimorë është jetike për të garantuar procese demokratike, stabilitet dhe një rrugëtim të sigurt drejt integrimeve euroatlantike”, ka theksuar Gjini.

Ai ka shprehur mirënjohje për rolin e Italisë ndër vite, duke e cilësuar atë si një partner të palëkundur të Kosovës në momentet më të rëndësishme për vendin.

Artikuj të ngjashëm

May 22, 2026

Kurti dorëzon Planin Strategjik të UNKT – falënderon OKB-në për mbështetjen...

May 22, 2026

Tre persona të lënduar në aksident trafiku në Lupq

May 22, 2026

Konjufca kundër idesë së kancelarit Merz: Integrim në tregun evropian po,...

May 22, 2026

Ngushtica e Hormuzit nën presion: Sekretari amerikan i Shtetit flet për...

May 22, 2026

KE mirëpret diskutimin për afrimin e Ballkanit dhe Ukrainës me BE-në

May 22, 2026

Rubio mohon se tërheqja e trupave nga Europa është ndëshkim

Lajme të fundit

Kurti dorëzon Planin Strategjik të UNKT – falënderon...

Tre persona të lënduar në aksident trafiku në Lupq

Konjufca kundër idesë së kancelarit Merz: Integrim në...

Ngushtica e Hormuzit nën presion: Sekretari amerikan i...