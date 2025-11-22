Çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të pranohet në Kiev, thotë presidenti polak
Çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të pranohet në Kiev, tha presidenti polak Karol Nawrocki, pasi SHBA-të i sinjalizuan Presidentit Volodymyr Zelenskiy se Ukraina duhet të pranojë një kornizë të hartuar nga SHBA-të për t’i dhënë fund konfliktit të saj me Rusinë.
Plani me 28 pika i Uashingtonit i bën thirrje Ukrainës të lëshojë territor, të pranojë kufizime në ushtrinë e saj dhe të heqë dorë nga ambiciet për t’u bashkuar me NATO-n.
Ai gjithashtu përmban disa propozime që Moska mund t’i kundërshtojë dhe kërkon që forcat e saj të tërhiqen nga disa zona që kanë pushtuar, sipas një drafti të parë nga Reuters, transmeton klankosova.
“Ishte Ukraina ajo që ra viktimë e agresionit kriminal të Putinit dhe janë ukrainasit, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të BE-së, ata që duhet të kenë zërin vendimtar në bisedimet e paqes”, tha Nawrocki në emisionin X të premten vonë, duke iu referuar Presidentit rus Vladimir Putin .
“Çmimi i paqes nuk mund të jetë në asnjë mënyrë arritja e qëllimeve strategjike nga agresori, dhe agresori ishte dhe mbetet Federata Ruse”, shtoi ai.