Çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të pranohet në Kiev, thotë presidenti polak

Bota

22/11/2025 12:13

Çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të pranohet në Kiev, tha presidenti polak Karol Nawrocki, pasi SHBA-të i sinjalizuan Presidentit Volodymyr Zelenskiy se Ukraina duhet të pranojë një kornizë të hartuar nga SHBA-të për t’i dhënë fund konfliktit të saj me Rusinë.

Plani me 28 pika i Uashingtonit i bën thirrje Ukrainës të lëshojë territor, të pranojë kufizime në ushtrinë e saj dhe të heqë dorë nga ambiciet për t’u bashkuar me NATO-n.

Ai gjithashtu përmban disa propozime që Moska mund t’i kundërshtojë dhe kërkon që forcat e saj të tërhiqen nga disa zona që kanë pushtuar, sipas një drafti të parë nga Reuters, transmeton klankosova.

“Ishte Ukraina ajo që ra viktimë e agresionit kriminal të Putinit dhe janë ukrainasit, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të BE-së, ata që duhet të kenë zërin vendimtar në bisedimet e paqes”, tha Nawrocki në emisionin X të premten vonë, duke iu referuar Presidentit rus Vladimir Putin .

“Çmimi i paqes nuk mund të jetë në asnjë mënyrë arritja e qëllimeve strategjike nga agresori, dhe agresori ishte dhe mbetet Federata Ruse”, shtoi ai.

