Cameron pas vizitës në Kosovë: I thash Sekretarit të NATO-s, duhet ta forcojmë KFOR-in atje

Cameroon ka treguar se pas kthimit nga Kosova, e kishte kontaktuar Sekretarin e NATO-s dhe i kishte kërkuar forcim të KFOR-it.

“Kam qenë në Kosove dhe kam kaluar kohë me KFOR-in, e pas kthimit nga atje kam kontaktuar me sekretarin e përgjithshëm te NATO-s dhe i kam shprehur mendimin tim qe duhet ta forcojmë KFOR-in dhe ta mbështesim duke i hequr restrikcionet për disa trupa te disa shteteve qe ndodhen atje”, ka thënë Cameron.

Postimi i plotë:

Cameron:

I have been frank with Vucic about what they are doing in the region and the importance of respecting other countries and their sovereign choices.

When I came back from Kosovo, I contacted the NATO Secretary General and said we need to be stronger and bolder on KFOR. https://t.co/fdYakUeLYh pic.twitter.com/tXf3HNgE3B

