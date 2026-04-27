Cakolli: Votimi pa 80 deputetë është shkelje e pastër kushtetuese – vazhdimi i procesit cenon rendin

Lajme

27/04/2026 22:41

Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka reaguar ndaj zhvillimeve në Kuvend, duke kritikuar lejimin e vazhdimit të procesit të votimit pa kuorumin e nevojshëm.

Sipas tij, vetë mbajtja e raundit të votimit pa praninë e të paktën 80 deputetëve përbën shkelje të qartë kushtetuese.

“Edhe vetë mbajtja e raundit të votimit, pa praninë e së paku 80 deputetëve – e cila është dashur të verifikohet përmes votimit për pjesëmarrje – përbën shkelje të pastër kushtetuese”, ka deklaruar ai.

Cakolli ka paralajmëruar se çdo tentativë për të vazhduar me raunde të tjera pa përmbushjen e kuorumit të kërkuar përbën cenim të drejtpërdrejtë të rendit kushtetues të vendit.

“Çdo përpjekje nesër për të vazhduar me raunde të tjera pa përmbushjen e kuorumit të kërkuar kushtetues cenon drejtpërdrejt rendin kushtetues”, ka theksuar ai. /Lajmi,.net/

Lajme të fundit

LDK: VV po përmbys rendin kushtetues, paralajmëron përgjegjësi...

Gashi: Votimi me 64 deputetë shkelje e rëndë...

Haziri: VV e shkeli Kushtetutën me dy këmbë...

“Drejtim i rrezikshëm, kushtetuta u shkel”, Haradinaj reagon...