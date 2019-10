Gjatë vizitës në Nju Jork, në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj, gjatë vizitës në ambjentet e shkollës “Children of the Eagle” ka pasur një takim të veçantë me Fjoralba Ademaj, mbesa e dëshmorit të luftës të UÇK-së, Vezir Ademaj.