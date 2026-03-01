Burj Al Arab goditet nga droni iranian

Irani nisi një valë sulmesh hakmarrëse sonte. Një dron iranian ka goditur hotelin pesë yjesh Burj Al Arab në Dubai. Burj Al Arab është një nga hotelet më të njohura në botë dhe një simbol i luksit të Dubait. Aeroporti ndërkombëtar në Dubai u godit gjithashtu nga një dron. Pas incidentit, filloi evakuimi i popullsisë…

01/03/2026 01:24

Irani nisi një valë sulmesh hakmarrëse sonte.

Një dron iranian ka goditur hotelin pesë yjesh Burj Al Arab në Dubai.

Burj Al Arab është një nga hotelet më të njohura në botë dhe një simbol i luksit të Dubait.

Aeroporti ndërkombëtar në Dubai u godit gjithashtu nga një dron. Pas incidentit, filloi evakuimi i popullsisë në qytet. Njerëzit u drejtuan në parkingje nëntokësore, transmeton telegrafi.

Katër punonjës u plagosën dhe situata u vu shpejt nën kontroll, tha Zyra e Medias në Dubai.

Shërbimet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje dhe po koordinohen me autoritetet përkatëse për të menaxhuar situatën.

Punonjësve të plagosur iu ofrua ndihmë mjekësore.

