Burgu i Cyrihut po kërkon vullnetarë që të kalojnë disa netë në burg

Ata që zgjedhin të shërbejnë, do ta bëjnë këtë në baza vullnetare, d.m.th. nuk do të marri pagesë ose rimbursim, megjithëse do të merrni tri vakte burgu në ditë (me bazë mishi, vegjetarian ose hallall) dhe shumë paqe dhe qetësi.

Njerëzit do të kalojnë katër ditë në burg. Kushdo që dëshiron të përfshihet, duhet të jetojë në Cyrih ose të punojë për kantonin, të jetë së paku 18 vjeç dhe të pranojë një kontroll sigurie përpara se të marrë pjesë.

Koha në burg do të zgjasë nga e enjtja, më 24 mars, ora 12:00. deri të dielën, më 27 mars, ora 10:00, përcjell tutje albinfo.ch.