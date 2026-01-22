Burgim për kosovarin për vjedhje me thyerje të një bankomati në Austri
“Në rregull, po vij, dhe do të paraqitem para gjyqit”, kishte thënë i akuzuari për vjedhje me thyerje dhe grabitje të një bankomati në Austri.
Ideatori i grabitjeve të stacioneve të zjarrfikësve dhe një banke në Burgenlandin verior (Austri) – ku u vodhën më shumë se 90,000 euro – është dënuar me tre vjet e gjysmë burg. I dënuari kosovar është dakord me këtë.
Kosovari, më parë banor i Burgenlandit verior, thuhet se ishte kthyer në atdheun e tij për t’u kujdesur për nënën e tij të sëmurë, transmeton albinfo.at. Por ai, një ekspert i hortikulturës, po kërkohej me një urdhër arresti ndërkombëtar. Çfarë bën dikush në një situatë të tillë?
Thjesht, një telefonatë: “Në rregull, po vij, dhe pastaj sigurisht do të paraqitem për procesin në Gjykatën e landit të Eisenstadtit”, shkruan heute.at. “Ai i informoi qartë autoritetet se kur dhe ku do të ishte në Austri,” thotë avokati i tij, Wolm, i cili njofton në gjyq se klienti i tij do të deklarohet plotësisht fajtor, pra do të pranojë fajësinë e plotë.
Çështja për të cilën ishte akuzuar ai dhe tre bashkëpunëtorët e tij përfshin vjedhje me thyerje në stacione të ndryshme zjarrfikësish në Burgenlandin verior, përcjell albinfo.at. Atje kishin vjedhur mjete për të hapur një bankomat, siç deklaruan unanimisht bashkëpunëtorët në dëshminë e tyre: “Ishte e gjitha ideja e tij”.
Vitin e kaluar, katërshja kishte shkuar në Draßburg. Atje ata kishin tërhequr 91,000 euro nga bankomati i PSK-së. Pasi ikën me një ndjekje me shpejtësi të lartë prej 180 km/orë, policia arriti t`i merrte 33,960 euro dhe t’i kthente ato në bankë. Grabitësit e kishin ndarë pjesën tjetër të plaçkës midis tyre.
Një tjetër përpjekje në Wiener Neustadt dështoi; ndoshta ka bankomate më të sigurta atje.
I pandehuri thotë se i vjen keq. Se diçka e tillë nuk do të ndodhë më kurrë. Ai gjithashtu pranoi se e kishte kërcënuar gruaja e tij me rrëmbimin e fëmijës së tyre nëse ai nuk do t’i paguante 15,000 euro. “Ajo kishte një të dashur të ri. Kjo është e papranueshme.”
Vendimi i gjyqtarëve porotë: Tre vjet e gjysmë burg!