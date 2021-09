Broja pjesë e formacionit më të mirë të javës në kualifikimet e Kupës së Botës sipas ‘SofaScore’

Tre raunde janë luajtur gjatë kësaj jave në kualifikimet e Kupës së Botës, shkruan lajmi.net.

Faqja e njohur ‘SofaScore’, ka përzgjedhur formacionin më të mirë të kësaj jave në kualifikimi.

Pjesë e 11-shes është edhe Armando Broja që i dha fitoren Shqipërisë përballë Hungarisë me golin e tij, ai realizoi sërish kundër San Marinos, ai është notuar me notën 9.3.

Futbollisti më i mirë është shpallur Memphis Depay që ka notën 9.9, ai ishte i jashtëzakonshëm duke shënuar tre gola kundër Turqisë, dhe realizoi dy të tjerë ndaj Malit të Zi.

Në formacion bëjnë pjesë edhe futbollistë si Erling Haaland, Antoine Griezmann e Miralem Pjanic.

Ky është formacioni më i mirë i javës në kualifikimet e Kupës së Botës sipas ‘SofaScore’. /Lajmi.net/

🌍 | Team of the Week

Here’s our highest-rated XI for the final UEFA #WCQ round of this international window! 👇

Norway’s big 5:1 win over Gibraltar means they’re the only side with more than one player in here, while Memphis Depay is our Player of the Week once again! 👏👏 pic.twitter.com/Jhe3ugN7RF

— SofaScore (@SofaScoreINT) September 9, 2021