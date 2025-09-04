Broja dhe Daku udhëheqin sulmin – formacioni i Shqipërisë ndaj Gjibraltarit
Sport
Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë sot një ndeshje miqësore ndaj përfaqësueses së Gjibraltarit, në përballjen e parë historike mes dy ekipeve.
Ndeshja shërben si test për kuqezinjtë në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kualifikuese të ardhshme dhe për të vlerësuar formën e disa futbollistëve të rinj në ekip, transmeton lajmi.net.
Trajneri Sylvinho ka zgjedhur këtë formacion startues për sfidën e sotme:
Shqipëria: Dajsinani, Hysaj, Kacurri, Kumbulla, Aliji, M. Berisha, Pajaziti, Bajrami, Daku, Broja, Asani./lajmi.net/