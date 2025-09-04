Broja dhe Daku udhëheqin sulmin – formacioni i Shqipërisë ndaj Gjibraltarit

Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë sot një ndeshje miqësore ndaj përfaqësueses së Gjibraltarit, në përballjen e parë historike mes dy ekipeve. Ndeshja shërben si test për kuqezinjtë në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kualifikuese të ardhshme dhe për të vlerësuar formën e disa futbollistëve të rinj në ekip, transmeton lajmi.net. Trajneri Sylvinho ka zgjedhur këtë…

Sport

04/09/2025 17:13

Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë sot një ndeshje miqësore ndaj përfaqësueses së Gjibraltarit, në përballjen e parë historike mes dy ekipeve.

Ndeshja shërben si test për kuqezinjtë në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kualifikuese të ardhshme dhe për të vlerësuar formën e disa futbollistëve të rinj në ekip, transmeton lajmi.net.

Trajneri Sylvinho ka zgjedhur këtë formacion startues për sfidën e sotme:

Shqipëria: Dajsinani, Hysaj, Kacurri, Kumbulla, Aliji, M. Berisha, Pajaziti, Bajrami, Daku, Broja, Asani./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës

September 4, 2025

Robinho bëhet trajner i futbollit në burg

September 4, 2025

Kombëtarja e Kosovës niset për në Zvicër

September 3, 2025

Juventusi i “çmendur” pas Zhegrovës, e poston rregullisht në Facebook

September 3, 2025

Vazhdon shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër – Kosovë, tifozët...

September 3, 2025

Thyhet rekordi i shpenzimeve të transferimeve, FIFA publikon detaje nga merkato...

Lajme të fundit

Takim i “rëndësishëm” – Avdyli i shkon në...

​ZKA evidenton shkelje në procesin e dhënies dhe...

Njësisë Speciale i shtohen edhe 48 pjesëtarë –...

ZRRE mblidhet nesër, në rend dite shqyrtimi i...