Boris Tadiq: Çështja e Kosovës përcakton fatin e Serbisë

Kryetari i Partisë Socialdemokrate të Serbisë (PSD) dhe ish-presidenti serb Boris Tadiq ka thënë se Serbia është një nga vendet e pakta në botë ku shtresat qytetare e barazon patriotizmin me primitivizëm dhe ku ka një keqkuptim të madh për rëndësinë e çështjes së Kosovës.

Në një intervistë për NIN, ai ka theksuar se “Kosova, si dhe pjesët e tjera të territorit, fizikisht dhe me identitet e bëjnë Serbinë atë që është”.

Ai ka shtuar se “nuk bëhet fjalë vetëm për marrëdhëniet me Kosovën, por për marrëdhënie me një pjesë të territorit, me qytetarët, me trashëgiminë kulturore dhe fetare dhe mbi të gjitha me sovranitetin dhe integritetin e Serbisë”.

“Kur them se çështja e Kosovës e përcakton fatin e Serbisë, kjo ka të bëjë me faktin se padyshim fati i çdo vendi përcaktohet nga fakti nëse ai heq dorë nga një pjesë e territorit të tij dhe interesat e tij legjitime kombëtare, sepse kjo ndikon në çdo lloj stabiliteti të çdo vendi. Nga kjo varet çështja e paqes apo e luftës në të ardhmen, e ardhmja ekonomike e vendit, gjendja e vetëdijes kolektive dhe stabiliteti i përgjithshëm i vendit”, ka pretenduar Tadiq.

Ai po ashtu ka pretenduar se sot është shumë më e vështirë të mbrohen interesat e Serbisë në Kosovë sesa para vitit 2012.

“Politika ime është që ajo që nuk humbi në luftë të mos humbet në paqe dhe ne e zbatuam me shumë sukses këtë politikë, pa rrezikuar të ardhmen evropiane të Serbisë, por duke arritur suksese historike në rrugën e integrimeve evropiane”, mburret Tadiqi.

Ai ka vlerësoi se qeveria aktuale ia doli që të dorëzojë të gjitha interesat kombëtare në Kosovë dhe në të njëjtën kohë të bllokojë integrimet evropiane.

Duke komentuar deklaratën e ambasadorit amerikan Christopher Hill se njohja e Kosovës nuk do të jetë kusht për anëtarësim në BE, Tadiq ka thënë se pyetja e vërtetë është se “cila është rëndësia e një pretendimi të tillë sot në rrethana kur qeveria tashmë de facto e ka njohur pavarësinë e Kosovës”.

Kur u pyet për të ashtuquajturën “Asamble Gjithëserbe”, Tadiq ka thënë se kjo ishte “një shfaqje me qëllim të fshehjes së dorëzimit të interesave kombëtare dhe e servilizmit”.

Ai po ashtu ka thënë se në Serbi ka kohë që nuk ka situatë politike.

“Një situatë politike kërkon politikë. Në vendin tonë, situata politike ka kohë që ka pësuar mutacion në gjendjen e një shteti të pushtuar, ku në vend të luftës politike, kemi vetëm luftë të krimit dhe kapitalit”, ka përfunduar Tadiq.