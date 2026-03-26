Borë në Kroaci – pritet të bjerë edhe në disa vende të Ballkanit

Bora ka mbuluar disa pjesë të Kroacisë, dhe pritet që skenari i ngjashëm të shfaqet edhe në disa vende të Ballkanit – me deri në 40 cm borë. Ka nisur një ndryshim i motit dhe tashmë bora po bie në disa zona të Kroacisë, ku që nga mbrëmja e kaluar reshjet janë duke formuar një…

Lajme

26/03/2026 11:02

Bora ka mbuluar disa pjesë të Kroacisë, dhe pritet që skenari i ngjashëm të shfaqet edhe në disa vende të Ballkanit – me deri në 40 cm borë.

Ka nisur një ndryshim i motit dhe tashmë bora po bie në disa zona të Kroacisë, ku që nga mbrëmja e kaluar reshjet janë duke formuar një shtresë të bardhë të borës në terren.

Në veçanti, në Gorski Kotar dhe në pjesë të veri-perëndimit të Kroacisë reshjet e borës janë mjaft të dukshme, dhe për zonën rreth Gospiçit janë lëshuar paralajmërime për mundësinë që bora të arrijë deri në rreth 50 cm thellësi, shkruan index.hr.

Për zonat përreth Zagrebit është dhënë paralajmërim portokalli për erë të fortë veriore dhe veriore-lindore, me shpejtësi që në disa vende mund të arrijë 55–90 km/h.

Parashikohet që reshjet e shiut në disa zona, ndërkohë, gradualisht të kalojnë në borë – me mundësi që në zona malore të akumulohen 20 deri 40 cm borë, në varësi të lartësisë së terrenit.

Ndryshe, moti i keq pritet të mbretërojë gjatë ditës së nesërme edhe në Kosovë.

