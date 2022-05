​Blinken ngushëllon popullin shqiptar për vdekjen e ish-presidentit Nishani

Ai në një postim në Twitter ka shkruar se kontributi i Nishanit për marrëdhëniet Shqipëri-SHBA do të jenë trashëgimia e tij.

“Ndajmë dhimbjen e popullit shqiptar për ndarjen nga jeta të ish-presidentit Bujar Nishani. Kontributet e tij në marrëdhëniet SHBA-Shqipëri dhe partneriteti ynë i qëndrueshëm do të lënë një trashëgimi të qëndrueshme”, ka shkruar Blinken.

Nishani ka ndërruar jetë më 28 maj, nga komplikimet shëndetësore si pasojë e betejës me COVID. Ai ishte 56-vjeç.

Ai u zgjodh president i Shqipërisë në vitin 2012 dhe shërbeu në këtë pozitë deri më 2017. Ishte avokues për njohjen ndërkombëtare të Kosovës dhe të përfshirjes së saj në nismat rajonale.

We share in the sorrow of the Albanian people on the passing of former President Bujar Nishani. His contributions to U.S.-Albanian relations and our enduring partnership will leave a lasting legacy. https://t.co/VLF4AKQeBp

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 30, 2022