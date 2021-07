Blerje e shpërndarje të substancave narkotike, arrestohet një 27-vjeçar në Ferizaj

Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale, blerje, posedim, shpërndarje e paautorizuar të substancave narkotike, substancave psikotrope ose analoge’’

“Stacioni policor në Ferizaj , nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj , në bazë të një informacioni inteligjent të pranuar, ka arritur që, mbrëmë të arrestojë një person nga Ferizaj, me inicialet M.E (M/K) , 27 vjeçar. Ai ishte i kërkuar, në bazë të urdhëresës së Gjykatës Themelore të Ferizajt, me dënim burgimi në kohëzgjatje prej shtatë (7) muajve, për veprën penale:‘’Blereje, posedim, shpërndarje të paautorizuar të substancave narkotike, substancave psikotrope ose analoge’’ Pas kompletimit të dokumentacionit, i njëjti dërgohet në vuajtje të dënimit. Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, do të vazhdojë me realizimin e urdhëresave të gjykatës, ndaj personave që ende nuk iu kanë përgjigjur thirrjes së gjykatës”, thuhet në komunikatën për media nga drejtoria e Policisë së Ferizajt.