Bizneset skeptike për realizimin e premtimeve ekonomike nga qeveria e re

Për bizneset dhe përfaqësuesit e tyre, disa nga këto premtime janë të realizueshme e disa jo.

Kryetari i bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, në një intervistë për Telegrafin, ka thënë se ambienti i të bëri biznes në vend nuk është në nivelin e duhur.

“Fatkeqësisht edhe gjatë kohës që nuk po kemi zgjedhje, ambienti i të të bërit biznes nuk është në nivelin e dëshiruar, kemi shumë probleme, nuk kemi rritje të ekonomisë së vendit, për shkak se në vazhdimësi qeveritë nuk e kanë prioritet zhvillimin e vendit. Më shumë po merren me problemet politike dhe në parim nuk po e krijojnë një strategji të përbashkët se kah do të shkojë vendi, që ka sjellë një gjendje jo të mirë biznesin. Si rezultat i kësaj nuk kemi rritje të punësimit, kemi një diferencë të madhe të importit dhe eksportit, kjo nuk po ndryshon për më shumë se dhjetë vite”, ka thënë Krasniqi.

Ndërsa, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi për Telegrafin ishte shprehur se kauzat e partive politike duhet të adresohen çështjet ekonomike në mënyrë konkrete.

“Ne në Kosovë e kemi një axhendë të tejngarkuar politike, me temat të cilat janë të pastërta politike, ose të politikës ditore ose që lidhen me raportet ndërkombëtare dhe e gjithë kjo axhendë, qoftë zgjedhore dhe që po përcjellët pas zgjedhjeve, realisht po e bënë të pamundur që sektori privat ta ketë ndikimin kryesor në rritjen ekonomike të vendit. Ajo që po shohim shumë pak në tërë këtë promovim të këtyre kauzave të partive politike është ideja, platforma, propozimet konkrete se si të adresohet kjo çështje, apo si të çohet përpara një axhendë që e ka parasysh apo prioritet sundimin e ligjit. Praktikat e kaluara na kanë dëshmuar të kundërtën. Ka pasur ide të punësimit apo uljes së papunësisë, të tërheqjes së investimeve të huaja direkte, mirëpo pastaj axhenda politike e kanë ndikuar tempon”, kishte thënë Rukiqi.

Lidhur me premtimet, pronari i kompanisë Meka, e cila merret me prodhimin e produkteve të mishit, Burim Piraj, për Telegrafin u shpreh se disa prej tyre nuk janë të realizueshme.

“Disa premtime janë të mundshme që të realizohen. Për shembull, për ta pasur një Fond të Investimeve, duhet të bëhen ligjet, pra së pari duhet të jetë sistemi juridik. Unë pres ndryshime nga premtimet, sidomos për importuesit e lëndës së parë. Jemi mbi 250 kompani që importojnë lëndën e parë dhe këta duhet të ndihmohen. Lidhur me vazhdimin e tarifës 100 për qind, unë nuk jam përkrahës i barrierave, por e përkrahi si vendim politikë por jo edhe ekonomik”, tha Piraj.

Ndërsa, pronari i kompanisë Laberioni, Bashkim Osmani, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, tha për Telegrafin se beson se do të ketë ndryshime në biznes.

“Duke marr parasysh fushatën parazgjedhore besoj se do të ketë ndryshime, por nuk është kumedit si me shkop magjik të rregullohen disa gjëra. Besoj se do të jetë më mirë sepse kanë alternativa më të mira se këta që ishin deri më sot. Jemi bërë kureshtar që ta shohim dhe ta ndiejmë ndryshimin dhe shpresojmë shumë që do të ketë ndryshim”, tha Osmani.

Kujtojmë se 2019-ta, ishte viti i ekonomisë që ishte paralajmëruar nga Qeveria e deritashme në Kosovë.