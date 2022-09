​Bislimi: Qeveria e përkushtuar për zbardhjen e fatit të të pagjeturve

Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi ka deklaruar sot se Qeveria mbetet e përkushtuar në ndriçimin e fatit dhe vendndodhjes së personave të pagjetur që nga përfundimi i luftës në Kosovë.

Ai këto komente i bëri sot gjatë një takimi me shefin e Misionit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në Kosovë, Agim Gashi, shoqëruar nga Martina Fava, koordinatore për personat e zhdukur dhe familjet e tyre në Ballkanin Perëndimor, ku u bisedua mbi çështjen e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë.

Duke theksuar se Kosova e ka ngritur çështjen e personave të zhdukur me forcë edhe në Bruksel, Bislimi ka falënderuar Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për përkrahjen e vazhdueshme dhënë Qeverisë së Kosovës, për mbështetjen e familjeve të personave të zhdukur me forcë dhe punës së bërë në këtë drejtim.

“Qeveria mbetet e përkushtuar në prioritizimin e ndriçimit të fatit dhe vendndodhjes së të zhdukurve, vendosjes së drejtësisë dhe urgjencës humanitare në lidhje me këtë çështje”, ka thënë Bislimi.

Në takim mori pjesë edhe Andin Hoti, kryesues i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, njëherësh kryetar i Delegacionit për Bisedime për Çështjen e Personave të Zhdukur.

Në Kosovë ende nuk dihet për fatin e rreth 1.600 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Vitin e kaluar, institucionet kosovare në bashkëpunim me ato serbe dhe EULEX, kryen gërmime në 9 lokacione të ndryshme në Kosovë e Serbi, të cilat rezultuan me gjetjen e 24 personave që më pas iu dorëzuan familjarëve të tyre.